Meer dan 4 miljoen Oekraïners gevlucht naar Polen

Het is niet met zekerheid te zeggen hoeveel van de vluchtelingen momenteel in Polen verblijven. President Mateusz Morawiecki zei recent dat het om ongeveer 2 miljoen personen gaat. De rest is vermoedelijk doorgereisd naar andere landen of teruggegaan naar Oekraïne.

Zaterdag staken vanuit Polen 28.000 personen de grens naar Oekraïne over. In de omgekeerde richting werden bijna 25.000 personen geteld. Volgens de Verenigde Naties zijn van de bijna 7,4 miljoen mensen die sinds 24 februari Oekraïne hebben verlaten, er bijna 2,4 miljoen in hun thuisland teruggekeerd. In sommige gevallen gaat het om een kort verblijf.

De oorlog woedt nu vooral in het oosten van Oekraïne, waar Rusland zich al wekenlang focust op de verovering van de stad Severodonetsk. Sinds het begin van de oorlog op 24 februari reizen de meeste Oekraïense vluchtelingen naar Polen. Dit buurland deelt een 500 kilometer lange grens met Oekraïne.