Van der Wal: ik luister naar boerenprotest, maar de doelen staan

Van der Wal herhaalde in het NPO-programma dat ze "geen keuze" heeft omdat Nederland de natuur moet beschermen tegen te hoge stikstofuitstoot. "Dat glaasje drinkwater dat we uit de kraan tappen, als of het normaal is. Maar die waterkwaliteit staat echt onder druk. De schone lucht die we inademen, het staat echt onder druk. Maar ook de biodiversiteit, gewoon de bloemetjes en bijtjes, het staat onder druk. De bloem en bijtjes die we nodig hebben voor onze voedselproductie. Daar moeten we niet lichtzinnig over doen."

De minister zegt het komende jaar te gebruiken om te bekijken hoe de uitstoot per gebied precies teruggedrongen moet worden. Ze belooft ook oog te hebben voor innovaties die boeren kunnen gebruiken, en zo goed mogelijk te voorkomen dat boeren gedwongen moeten worden te stoppen terwijl ze dat niet willen. Ook zegt ze het "super, super belangrijk" te vinden dat het stikstofbeleid er niet toe leidt dat de manier van leven op het platteland ontwricht raakt.

Dat er nu strenger beleid nodig is om de natuur te beschermen, ziet Van der Wal als achterstallig onderhoud. "Nederland heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Dat hadden we twintig jaar geleden al moeten doen." De zaak moet nu volgens haar eerst "op orde" gebracht worden.