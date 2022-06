Britse minister: aanpassing brexitakkoord past binnen de wet

Het Verenigd Koninkrijk overtreedt geen regels met het eenzijdig aanpassen van het wetsvoorstel over de brexitafspraken met de Europese Unie over Noord-Ierland. Dat verzekerde de Britse minister voor Noord-Ierland Brandon Lewis op zondag aan Sky News. Volgens hem blijven de aanpassingen binnen de lijntjes van de wet. ‘Wat we gaan doen is rechtmatig en correct’, verzekerde hij. De Britse regering presenteert de aanpassingen op maandag.