Steinmeier bekritiseert Schröder om Russische zakenrelaties

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft kritiek geuit op oud-bondskanselier Gerhard Schröder vanwege diens Russische zakenrelaties. Deze banden hebben negatieve gevolgen voor zowel Schröder als het land, stelt hij in gesprek met de Duitse krant Bild am Sonntag.

‘Schröders toewijding aan Russische energiebedrijven zorgen voor veel vraagtekens in Europa, vooral bij onze Oost-Europese buren, ook met betrekking tot ons land’, aldus de president. Hij denkt dat veel van wat Schröder als regeringsleider heeft gedaan daardoor wordt overschaduwd.

De twee sociaaldemocraten (SPD) werkten jarenlang nauw samen, maar de relatie is inmiddels bekoeld. Steinmeier legt uit dat hij met Schröder vijftien jaar ‘hetzelfde pad’ bewandelde, maar nu al zeventien jaar zonder hem zijn eigen politieke weg gaat. ‘In die tijd heeft Schröder persoonlijke beslissingen genomen die ons uit elkaar hebben gedreven’, citeert Bild am Sonntag.

Steinmeier was van 1999 tot 2005 de chef van Schröders kanselarij en werd later buitenlandminister. Beide mannen stelden zich tijdens hun politieke loopbaan pro-Russisch op. Steinmeier erkent dat er fouten zijn gemaakt in het Ruslandbeleid. Schröder besloot recent na kritiek te stoppen als voorzitter van de raad van toezicht van het Russische staatsolieconcern Rosneft. Hij is nog wel betrokken bij de gasleidingprojecten Nord Stream en Nord Stream 2.