Door een schietpartij op de Heuvelring in het centrum van Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Een agent heeft een waarschuwingsschot gelost en er is een verdachte aangehouden. Volgens de politie is een tweede verdachte nog voortvluchtig.

Via Twitter laat de politie weten dat de zaak onder controle is en er geen gevaar of dreiging is voor bezoekers aan het centrum van de stad.