Limburgse en Brabantse CDA-fracties in De Peel tegen stikstofplan

De CDA-afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel roepen de Tweede Kamerfractie van de christendemocraten op geen verantwoordelijkheid te dragen voor de stikstofplannen van het kabinet. Ook roepen ze de CDA-Statenfracties op om "zwaar protest" aan te tekenen bij Gedeputeerde Staten in beide provincies. "De provincies mogen niet akkoord gaan met deze ijskoude kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA", schrijven de CDA-afdelingen van tien Peelgemeenten zaterdag.

Volgens deze CDA-afdelingen is het kabinet met de plannen voor de Peelregio "totaal de weg kwijt". "De plannen uit Den Haag lijken erop gericht om de gehele land- en tuinbouwsector rondom de Peelregio te verdrijven enkel om daarmee op termijn hoogveen in de Peel te willen stimuleren."

Volgens de christendemocraten wordt de Peel opgezadeld met een opgelegde stikstofreductie van 95 procent. "Voor deze belachelijke reductiedoelen wordt voorgesteld om 25.000.000.000 euro aan belastinggeld te besteden", aldus de verklaring. Volgens het CDA zijn de plannen voor de Peel "totaal onrealistisch".

'Weggegooid geld'

"De CDA-afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel zijn unaniem van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Het is weggegooid geld enkel ter stimulans van hoogveen in de Peel, waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende beroepsgroep voor de toekomst wordt verdreven zonder daarmee ook maar in de buurt te komen van de gestelde doelen."

De verklaring is getekend door de Limburgse CDA-afdelingen Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray, Nederweert en Leudal, en de Brabantse CDA-afdelingen in Deurne, Asten, Laarbeek, Someren en Gemert-Bakel.