Minister Van der Wal past stikstofplan niet aan na afwijzing VVD

VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) gaat haar stikstofplan niet aanpassen, nu een nipte meerderheid van de VVD-leden het plan te ver vindt gaan. Het is straks aan de Tweede Kamer om via het debat over het kabinetsplan eventuele aanpassingen af te dwingen, vindt de minister.

Dat zei de minister na afloop van de stemming over de motie op het VVD-congres, waarin wordt gesteld dat het kabinet de boeren opoffert en achterhaalde meetmethodes worden gebruikt. Het is aan de Tweede Kamer - "mijn opdrachtgever" - om te bepalen of het plan moet worden aangepast, zei Van der Wal.

Ondanks dat een meerderheid van de VVD haar stikstofplannen niet steunt, heeft Van der Wal niet het gevoel dat haar partij niet achter haar staat. "Ik snap de zorgen. Dat meen ik echt. Toen ik aan deze klus begon, had ik nooit verwacht dat ik hiermee de publieksprijs zou winnen. Niet in Nederland en niet in mijn eigen partij."

Ingewikkelde opgave

De verhitte discussie die tijdens het congres over het plan werd gevoerd, laat de balans tussen economie en natuur zien waar het om draait, vindt de minister. Aan de ene kant zijn er de VVD'ers die economische ontwikkeling willen, huizen willen bouwen en wegen willen aanleggen. "Dat kan nu niet omdat er geen stikstofruimte is." Andere VVD'ers koesteren de natuur en willen die doorgeven aan volgende generaties.

"Ik heb heel veel zorgen gehoord over de aanpak en de impact voor de boeren. We zoeken de balans tussen economie en natuur en dat is in de discussie teruggekomen." Ze snapt heel goed dat er onbegrip is voor het plan. "Het is een hele ingewikkelde opgave. Het is bijna niet aan mensen uit te leggen wat het probleem is, waarom we dit moeten oplossen en waarom het alleen maar op deze manier kan."