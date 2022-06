Brand in fabriek Severodonetsk na olielek en beschietingen

Het is onduidelijk of de brand in de fabriek waar honderden burgers schuilen, kon worden geblust. Volgens Gaidai wordt er nog altijd permanent gevochten in de stad in de regio Loehansk. Die is voor grofweg 95 procent in handen van de Russen.

De fabriek is nog steeds in Oekraïense handen en wordt niet geblokkeerd zoals de pro-Russische separatisten beweren, stelde de gouverneur eerder op de dag. Volgens Oekraïne schuilen circa tweehonderd fabrieksmedewerkers en zeshonderd inwoners in het complex. De separatisten stellen dat daar ook drie- tot vierhonderd Oekraïense strijders zijn.