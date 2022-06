Oekraïne: ruim 280 kinderen gedood tijdens oorlog

Volgens de aanklager zijn de meeste kinderen gedood door het Russische leger. Recent zijn er nog 24 kinderen omgekomen bij een Russisch bombardement op de stad Marioepol.

De aanklager zei dat er waarschijnlijk al meer kinderen zijn gedood, maar in veel plaatsen is nog onderzoek bezig naar aanvallen en bombardementen. Ook is het in gebieden waar nog wordt gevochten moeilijk om een goed beeld te krijgen van het dodental.

Zeker 1970 scholen zijn beschadigd door bombardementen, zegt de aanklager. 194 schoolgebouwen zijn volledig verwoest.