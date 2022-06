Internetverbinding tussen kerncentrale Zaporizja en IAEA hersteld

De internetverbinding tussen de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja en het Internationale Atoomagentschap (IAEA) is hersteld, volgens het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom. Daardoor kan de IAEA weer data van de fabriek monitoren en in de gaten houden wat de staat van het nucleaire materiaal is. De fabriek in Zaporizja wordt bezet door Russische troepen.