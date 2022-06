PvdA-leden voor gezamenlijke senaatsfractie met GroenLinks

De leden van de Partij van de Arbeid willen samen met GroenLinks een fractie vormen in de Eerste Kamer. Een voorstel hiervoor kreeg steun tijdens een stemming op het PvdA-congres. De leden willen zelfs nog verder gaan, en een gezamenlijke lijst opstellen. Bij de bekendmaking van de uitslag van de stemming brak in de zaal een luid applaus uit.

Ook de leden van GroenLinks willen samenwerken, bleek zaterdagmiddag. Zij konden zich uitspreken via een referendum en bleken eveneens in ruime meerderheid voor een gezamenlijke fractie in de senaat. Bij de PvdA stemde 77 procent van de leden voor een gezamenlijke fractie en 58 procent voor een gezamenlijke lijst.

"We gaan een linkse vuist maken in de Eerste Kamer tegen dit rechtse kabinet", zei PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent. Ze beloofde zich in te zetten om de meest vergaande motie, over een gezamenlijke fractie, uit te voeren. De PvdA-top was daar eigenlijk om praktische redenen tegen.

"Het is een steun voor een stevige samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks omdat we zien dat het land dit nu nodig heeft", aldus politiek leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Attje Kuiken. Zij was van tevoren een uitgesproken voorstander van de samenwerking omdat de partijen zo hun politieke doelen beter zouden kunnen bereiken. "Dit is een hele fundamentele, hele belangrijke stap om daarin het verschil te kunnen maken."

In het voorstel van de PvdA en GroenLinks zouden de partijen hun eigen senatoren kiezen. Die zouden vervolgens samenwerken in een gezamenlijke fractie. Dat betekent dat ze samen vergaderen, hun standpunten bepalen tijdens de fractievergaderingen en ook samen hun fractievoorzitter kiezen. Of een gezamenlijke lijst haalbaar is, zoals de PvdA-leden graag zouden zien, is nog onduidelijk.