China en Taiwan ruziën over chemicaliën in geëxporteerde vis

China heeft de import van tandbaars uit Taiwan stilgelegd omdat er volgens Peking gevaarlijke chemicaliën in de vissen zijn ontdekt. Taiwan ontkent en dreigt naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te stappen. Het is de nieuwste handelsruzie tussen de twee landen.

Zo’n 90 procent van de Taiwanese export van tandbaars gaat naar China. Vorig jaar stopte China al met het invoeren van ananassen en appels uit Taiwan vanwege bezorgdheid over bepaalde insecten. Ook dat wordt ontkend door de eilandstaat. De WTO kan desgevraagd bemiddelen in en oordelen over handelsconflicten tussen leden. Beide landen zijn lid.

De spanningen tussen China en Taiwan lopen de laatste tijd op. Het communistische China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. De Verenigde Staten hebben meermaals steun uitgesproken voor Taiwan. De Amerikanen vinden dat China de spanningen rondom Taiwan verhoogt.