1500 aanmeldingen voor banenmarkt Schiphol, ‘boven verwachting’

‘Dat aantal is fantastisch en boven verwachting’, aldus de woordvoerster namens de circa vijftig bedrijven die hopen zo snel mogelijk nieuw personeel te werven. ‘We hebben in verband met de brandweereisen de aanmeldingen zelfs stop moeten zetten.’ Op een eerdere banenmarkt in het voorjaar kwamen na vierhonderd aanmeldingen circa driehonderd mensen af.

Nog voor de opening van de banenmarkt om 10.00 uur vormde zich zaterdag al een rij van gegadigden voor werk in onder meer de beveiliging, bagageafhandeling, schoonmaak, catering en horeca alsmede platformmedewerkers en grondstewardessen. Die rij werd overigens sneller weggewerkt dan die voor de incheckbalies op het vliegveld, waar het zaterdag opnieuw druk was. Om personeel warm te krijgen voor het werk op de luchthaven, maakte Schiphol onlangs bekend een extraatje aan personeel uit te delen. Het gaat onder andere om een zomertoeslag van 5,25 euro per uur bovenop het gewone salaris.

Groot personeelstekort

Voor mensen die zich niet hebben aangemeld voor de wervingsbijeenkomst maar wel belangstelling hebben voor een functie op Schiphol, zal volgens de woordvoerster worden gekeken of zij aan de hand van de drukte kunnen worden toegelaten.

De luchthaven gaat al weken gebukt onder uitzonderlijke drukte en een groot personeelstekort in onder meer de beveiliging, bagageafhandeling en schoonmaak. Met de wervingscampagne hoopt de luchthaven de komende zomerdrukte beter het hoofd te kunnen bieden.

Arbeidscontract

Op de speciale banenmarkt kunnen geïnteresseerden gesprekken voeren met potentiële werkgevers. Bij sommige bedrijven ligt het arbeidscontract zelfs al klaar.

Onder de aanwezige bedrijven zijn onder meer luchtvaartmaatschappij KLM, bagageafhandelaar Aviapartner, autoverhuurders Hertz en Sixt, fastfoodketen McDonald’s en de grote beveiligingsbedrijven Securitas, Trigion en G4S.