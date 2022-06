Jonge tieners gepakt voor poging gewapende overval Hoofddorp

De politie heeft in Hoofddorp twee jongens van 13 en 14 jaar oud aangehouden voor een poging tot een gewapende overval op een supermarkt in die Noord-Hollandse plaats.

De 13-jarige Amsterdammer en een 14-jarige Hoofddorper droegen een masker en zwaaiden met een mes. Daarmee bedreigden ze vrijdagmiddag een medewerkster van de winkel aan de Graan voor Visch. Een andere medewerker jaagde de verdachten de winkel uit door voorwerpen naar ze te gooien.

Deze medewerker achtervolgde het duo terwijl hij aan de telefoon hing met de politie, maar verloor hen uit het oog. Op aanwijzing van getuigen en omwonenden kon één van de twee worden getraceerd. Hij probeerde te vluchten maar werd verderop klemgereden door een klant van de winkel en in bedwang gehouden. De politie heeft de verdachte overgenomen. De andere jongen werd even later aangehouden. Er zijn meerdere messen in beslag genomen.