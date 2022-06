Schiphol in de ban van de banenmarkt

Schiphol is naarstig op zoek naar nieuwe mensen om de zomerdrukte het hoofd te kunnen bieden. Het werven gebeurt onder andere op een speciale banenmarkt op de luchthaven. Daar is voor geïnteresseerden later op zaterdag tijd om gesprekken te voeren met potentiële werkgevers. Bij sommige bedrijven ligt het contract zelfs al klaar.

Ongeveer vijftig bedrijven hebben zich voor de banenmarkt aangemeld. Daarnaast zou het evenement al zeker duizend potentiële werknemers trekken, aldus Schiphol. Mensen kunnen onder meer een baan krijgen als beveiliger, buschauffeur, platformmedewerker of grondstewardess en -steward. Er is ook een vacature voor een horlogemaker op Schiphol. Onder de aanwezige bedrijven zijn luchtvaartmaatschappij KLM, bagageafhandelaar Aviapartner, autoverhuurder Hertz, fastfoodketen McDonald’s en de grote beveiligingsbedrijven Securitas, Trigion en G4S.

Om personeel warm te krijgen voor het werk op de luchthaven, maakte Schiphol onlangs bekend een extraatje aan personeel uit te delen. Het gaat onder andere om een zomertoeslag van 5,25 euro per uur bovenop het gewone salaris. De vraag is wel of nieuw personeel op tijd gescreend en opgeleid kan worden om de werkdruk deze zomer te verlichten. Dat proces kan weken zo niet maanden duren, afhankelijk van de functie.

Het bereiken van de luchthaven wordt mogelijk lastiger door een staking in het streekvervoer. Daar hebben niet alleen bezoekers van de banenmarkt, maar mogelijk ook reizigers last van. Bij vakbond FNV aangesloten buschauffeurs willen betere arbeidsvoorwaarden. Schiphol is in ieder geval met de auto en de trein te bereiken. Ook buschauffeurs die bij de CNV zijn aangesloten rijden gewoon. Zij hebben een eindbod van de werkgevers wel geaccepteerd.