Ook protest bij werkbezoek landbouwminister Staghouwer

Een klein groepje van zo'n vijf boeren heeft geprotesteerd bij een werkbezoek van minister Henk Staghouwer (Landbouw) aan een boerenbedrijf in Snelrewaard (Utrecht), aldus een woordvoerder van de minister. Toen de protesterende boeren arriveerden, was de bewindsman net weg.

Het gebeurde rond 19.00 uur. Er waren toen nog wel ambtenaren van het ministerie van Landbouw bij het bedrijf. De betogende boeren probeerden het terrein af te zetten. Na een gesprek konden de ambtenaren alsnog vertrekken.

Op meer plekken wordt vrijdag gedemonstreerd door de boeren tegen het stikstofbeleid. Bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) demonstreren tientallen boeren met tractoren.

Het kabinet maakte eerder op de dag bekend dat de stikstofuitstoot van boeren in grote delen van het land flink omlaag moet. Dat is nodig voor het herstel van de natuur. Dat zal in sommige gebieden het einde van boerenbedrijven betekenen.