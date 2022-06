ExxonMobil daalt op rood Wall Street na kritiek Biden

Olieconcern ExxonMobil is vrijdag gedaald op Wall Street na kritiek van de Amerikaanse president Joe Biden. Die stelde dat het bedrijf vorig jaar ‘meer geld verdiende dan god’ en in plaats van aandelen in te kopen beter belastingen zou kunnen betalen en zou kunnen investeren in het opvoeren van de olieproductie. Daarmee zou de hoge inflatie kunnen worden tegengegaan. ExxonMobil werd 1,8 procent minder waard.

Het dagelijks leven in de Verenigde Staten was in mei 8,6 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee ligt de inflatie op het hoogste niveau sinds december 1981, meldden statistici van de Amerikaanse overheid. Ook als sterk schommelende prijzen voor energie en voedsel niet worden meegerekend, is de inflatie opgelopen. Die cijfers waren slechter dan verwacht en de aandelenbeurzen in New York daalden dan ook stevig. Handelaren zijn bang voor nog meer en hardere ingrepen door de Federal Reserve. Hoge rentes zijn doorgaans slecht voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jonesindex sloot 2,7 procent lager op 31.392,79 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 2,9 procent tot 3900,86 punten en techbeurs Nasdaq ging 3,5 procent omlaag tot 11.340,02 punten.

Revlon

Revlon verloor 53 procent, het grootste dagverlies ooit voor het cosmeticabedrijf. Het bedrijf zou op korte termijn uitstel van betaling willen aanvragen, meldde zakenkrant The Wall Street Journal. Revlon was al eerder in gesprek met schuldeisers. De onderneming ontsnapte in 2020 al eens aan een bankroet en heeft moeite om de concurrentie aan te gaan met allerlei nieuwe cosmeticamerken.

Ook DocuSign, dat elektronische ondertekening van overeenkomsten mogelijk maakt, was een opvallende verliezer. Het bedrijf verlaagde de verwachtingen omtrent de verkoopcijfers voor heel het jaar en verloor haast een kwart aan beurswaarde.

Apple

Apple en Google-moeder Alphabet verloren tot haast 4 procent. De Britse mededingingsautoriteit kondigde een diepgaand onderzoek aan naar de marktmacht van de twee bedrijven op het vlak van mobiele webbrowsers. De waakhond opent bovendien een onderzoek naar de mogelijk concurrentieverstorende voorwaarden die Google aan app-aanbieders stelt op het vlak van betalingen.

Analisten van Barclays waren in een nieuw rapport somberder geworden over de productiecijfers van Tesla, wegens de lockdowns in China. De fabrikant van elektrische auto’s verloor 3,1 procent.

De euro was 1,0518 dollar waard, tegen 1,0513 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 120,42 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper, op 121,77 dollar per vat.