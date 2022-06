Minister Van der Wal thuis in gesprek met demonstrerende boeren

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) is vrijdagavond in gesprek gegaan met tientallen boeren die uit protest met hun tractor naar haar huis zijn gekomen. Dat zegt een woordvoerder van de minister. De boeren demonstreren tegen de stikstofplannen die het kabinet vrijdag bekend heeft gemaakt.

Actiegroep Voll Gass claimt achter de actie te zitten. Op videobeelden van een van de aanwezigen is te zien dat tientallen mensen naar het huis zijn gekomen en dat er tractoren staan geparkeerd. De politie is aanwezig en laat weten dat het ter plekke rustig is. "Wij ondernemen geen actie. We houden een oogje in het zeil of er geen strafbare dingen plaatsvinden", aldus een woordvoerder.

In een verklaring die een woordvoerder van Voll Gass verspreidde, uitte de groep zijn onvrede over de stikstofplannen. De actiegroep schreef daarin over de minister dat "als zij een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook. Daarom rijdt een deel van Voll Gass, samen met een paar andere groepen, naar haar huis."

Brief

De minister kreeg een brief namens 'alle boeren van Nederland', zo meldt Voll Gass, waarin haar "gezien de ontstane situatie per direct ontslag" wordt gegeven. De boeren zeggen zich niet gewenst te voelen en zeggen het vertrouwen in de minister op.

Even voor 22.00 uur is het bij het huis van de minister betrekkelijk rustig. Er staan op dat moment ongeveer twaalf tractoren, een aantal boeren draagt spandoeken. Eentje heeft de tekst "Als we gaan, gaan we met zijn allen naar de kloten". Een vijftal politiewagens is ook ter plaatse.

Van der Wal stuurde vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.