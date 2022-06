Melkveehouders kwaad over ‘onzinnige’ stikstofplannen

De stikstofplannen van het kabinet zijn ‘onnodig, onzinnig, onhaalbaar en onaanvaardbaar’, vindt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Die belangenvereniging stelt dat de overheid onterecht alleen naar stikstof kijkt en dat de uitspraak van de Raad van State uit 2019, die de aanleiding vormde, helemaal niet over stikstofuitstoot ging. In plaats van de juiste stappen te zetten voor herstel van de natuur zorgt de regering voor een ‘kaalslag in de landbouw en op het platteland’.

De NMV wil dat de overheid met boeren in gesprek gaat over lokale maatregelen en noemt ‘70 tot 100 procent van deze verschrikkelijke plannen onnodig, onhaalbaar en onaanvaardbaar’. De vakbond, waar voormalig CDA-staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw Henk Bleker voorzitter van is, spreekt dan ook van ‘een Haagse machtsgreep in de provincie’. ‘Het gaat niet alleen om boeren, het is een aanval op onze plattelandscultuur. Het is op naar de overheersing van de stadse cultuur van stadse fratsen op de Amsterdamse grachtengordel.’

De melkveehouders heropenen bovendien de aanval op rekenmodellen van het RIVM. In plaats daarvan zou op basis van lokale metingen moeten worden gepraat.

‘De provinciebesturen hebben inmiddels ook her en der verzet getoond en wij steunen hen hierin’, aldus de NMV. ‘Wij willen in gesprek met de provincies om te bepalen of het met déze Haagse plannen nog wel zin heeft om in de provincies het overleg in de gebiedsprocessen voort te zetten.’