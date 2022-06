Burgemeester Marioepol: cholera kan duizenden slachtoffers maken

Burgemeester Vadim Boitsjenko van Marioepol heeft vrijdag gewaarschuwd dat nu de zomer in aantocht is cholera en andere dodelijke ziektes nog eens duizenden extra slachtoffers kunnen maken. In de kapotgeschoten havenstad in het zuidoosten van Oekraïne liggen nog talloze lichamen in staat van ontbinding.

Waterputten en bronnen zijn volgens Boitsjenko verontreinigd door stoffelijke overschotten van mensen die tijdens de wekenlange belegering door de aanhoudende Russische bombardementen zijn gedood. De bezetters maken bovendien totaal geen haast de slachtoffers op te halen en te begraven.

‘Er is cholera en dysenterie uitgebroken. Het is helaas de vaststelling van onze doktoren, dat de oorlog die al meer dan 20.000 inwoners heeft omgebracht door deze infecties nog duizenden mensen meer het leven zal kosten’, aldus de burgemeester op de Oekraïense tv. Boitsjenko, die zelf niet meer in Marioepol is, zei dat de stad waar ooit 430.000 mensen woonden, in quarantaine is geplaatst. Kiev schat dat zo’n 100.000 inwoners zijn achtergebleven.