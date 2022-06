EMA: coronavaccins leiden niet tot uitblijven menstruatie

Vrouwen die de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna hebben gekregen, hoeven niet bang te zijn dat ze niet meer ongesteld worden. Volgens de Europese toezichthouder, het EMA, is er geen verband tussen de prikken en het uitblijven van menstruatie.

Het veiligheidscomité van de vaccinwaakhond doet nog wel onderzoek naar vrouwen die last kregen van zware ongesteldheid nadat ze een van de beide vaccins hadden gekregen. Bij hen kwam extra bloed vrij, of de menstruatie duurde langer dan gebruikelijk. Dat kan volgens het EMA veel oorzaken hebben, zoals stress of vermoeidheid. Daarom wil de toezichthouder onder andere meer informatie van de vaccinfabrikanten hierover.