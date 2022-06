Van der Wal: overheid had te lang te weinig oog voor natuur

Dat het kabinet miljarden investeert in een stikstofaanpak die ook nog eens het land flink zal verbouwen, is volgens minister Christianne van der Wal het gevolg van jarenlang beleid waarbij de natuur werd vergeten. Opeenvolgende kabinetten hebben het beleid gericht op economische groei en welvaart. ‘Maar we hebben niet gedaan wat we wel hadden beloofd, namelijk de natuur beschermen.’

De balans tussen economische groei en natuur is dus zoek. ‘En die balans moeten we terugbrengen. Dat gaan we met deze aanpak per gebied doen’, zegt de bewindsvrouw (Natuur en Stikstof) over de plannen die ze vrijdag presenteerde. Het gaat om zeer vergaande maatregelen ‘die ik niet graag neem, maar die wel écht noodzakelijk zijn’.

Het beleid waarin een deel van de natuur wordt hersteld en waarmee wordt voldaan aan de uitspraak van de rechter, betekent ook een kentering in ‘het systeem dat we met elkaar hebben ingericht’, waarin Nederland ‘maximaal voor productie’ ging.