Beurzen dalen verder na inflatiecijfer VS, Just Eat wel omhoog

In Amsterdam was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, een van de weinige stijgers na mogelijke interesse in de koop van zijn Amerikaanse dochter Grubhub. Investeerder Apollo zou op dat bedrijfsonderdeel azen. Kritische aandeelhouders van Just Eat Takeaway willen al langer dat het bedrijf die dochter afstoot. Het aandeel van het Nederlands-Britse bedrijf steeg 5,7 procent.

Behalve Just Eat Takeaway gingen alleen Wolters Kluwer (plus 1,5 procent) en Ahold Delhaize (plus 0,2 procent) omhoog in de AEX-index. Fintechbedrijf Adyen en verzekeraar Aegon stonden met minnen van 5,9 en 5,7 procent in de staartgroep, net als ING (min 4,5 procent). Chipbedrijven als ASML, ASMI en Besi daalden tot haast 5 procent.

Shell

De AEX op Beursplein 5 sloot 2,5 procent in de min op 681,97 punten. De graadmeter verloor een dag eerder al 1,6 procent. De MidKap zakte 2,2 procent tot 978,44 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 3,1 procent.

Shell daalde 2,8 procent. Medewerkers van een Australisch lng-platform van het olie- en gasconcern legden het werk neer in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. De betreffende installatie Prelude heeft de capaciteit om 3,6 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas per jaar te produceren.

Door de inflatiecijfers uit de VS en de verwachting van een lagere economische groei daalde ook de olieprijs. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 119,32 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 120,71 dollar per vat.

Air France-KLM

Air France-KLM verloor 0,7 procent. De luchtvaart weet de laatste tijd nadrukkelijk de aandacht op zich gericht door de problemen bij luchthavens en maatschappijen als gevolg van personeelstekorten. Medewerkers van de Britse prijsvechter easyJet in Berlijn legden vrijdag het werk neer. Ze zijn ontevreden over de cao-onderhandelingen. Het aandeel easyJet verloor in Londen 3,2 procent.

In Zürich zakte Credit Suisse 5,7 procent. De Amerikaanse bank State Street heeft ontkend interesse te hebben in een overname van de door schandalen geplaagde Zwitserse bank. Eerder deze week zorgde overnamespeculatie voor een opleving van het aandeel Credit Suisse.

De euro was 1,0513 dollar waard, tegen 1,0663 dollar een dag eerder.