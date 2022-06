170.000 deelnemers aan Gay Pride in Tel Aviv

Tienduizenden mensen hebben vrijdag deelgenomen aan de Gay Pride in de Israëlische stad Tel Aviv. Volgens de organisatie van de parade voor gelijke rechten van de lhbti-gemeenschap waren er 170.000 sympathisanten op de been. Onder het motto ‘Back to Pride’ dansten de paradegangers bij een temperatuur van 30 graden op de overal aanwezige muziek en zwaaiden met regenboogvlaggen.