Polen wil graantransport uit Oekraïne opvoeren

Polen gaat de mogelijkheden om graan te transporteren uit Oekraïne uitbreiden. ‘Als we heel erg ons best doen, dan kunnen we op korte termijn op 1,5 miljoen ton per maand komen’, zei landbouwminister Henryk Kowalczyk vrijdag na een ontmoeting met EU-commissaris Janusz Wojciechowski. Momenteel zijn de verantwoordelijke instanties druk bezig de afhandelingscapaciteit aan de Pools-Oekraïense grens te verhogen.

Oekraïne heeft de wens te kennen gegeven tot 5 miljoen ton graan over land te exporteren. Dat is echter onhaalbaar doordat Polen daarop technisch niet is voorbereid. Het grootste probleem is het verschil in spoorbreedte tussen beide landen. In Oekraïne liggen rails die aansluiten op het Russische spoornet. Bovendien is er een tekort aan containers voor de overslag. Kowalczyk heeft zijn Duitse collega Cem Özdemir gevraagd die te leveren.

Oekraïne is een van de grootste graanproducenten van de wereld. Er ligt 20 miljoen ton klaar om via met name de haven van Odessa te worden uitgevoerd naar vooral Afrika en Azië. Rusland verhindert dat tot dusver door een blokkade op de Zwarte Zee.