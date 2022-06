De Jonge haalt 100 miljoen naar voren om sneller te bouwen

Specifiek betreft het geld voor het bouwen van 15.000 flexwoningen en het transformeren van 15.000 bestaande gebouwen, een ambitie die het kabinet al had. Transformeren is het ombouwen van bijvoorbeeld leegstaande gebouwen tot appartementen. Dit kunnen zowel tijdelijke als permanente huizen zijn. Voor de flexwoningen geldt dat deze eenvoudig verplaatst moeten worden wanneer ze niet langer nodig zijn. Op die manier hoopt het kabinet beter om te gaan met "plotselinge pieken en dalen in vraag en aanbod".

In samenwerking met gemeenten, provincies, woningcorporaties en bouwbedrijven kijkt een speciaal team waar mogelijkheden liggen voor de plannen van het kabinet. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van "kansrijke locaties of gebouwen".

Flexwoningen

Volgens minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is het bouwen van flexwoningen "de snelste manier om nieuwe huurwoningen toe te voegen". "Of het nu gaat om spoedzoekers, Oekraïners of statushouders, iedereen die recht heeft op een huis willen we kunnen helpen."

Het kabinet wil jaarlijks 100.000 woningen realiseren. De druk op de huizenmarkt is nog altijd groot. Zo zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning erg lang, onder meer voor statushouders. Doordat deze groep niet kan doorstromen naar sociale huurwoningen, zijn asielzoekerscentra overvol.