Greenpeace: eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden

Greenpeace toont zich tevreden over de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen rondom stikstof en landbouw. ‘Na jaren getreuzel presenteert het kabinet eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden en de bouw van huizen mogelijk maakt. Geen seconde te vroeg, want volgens ecologen moet de stikstofuitstoot voor eind 2025 fors zijn teruggebracht omdat we anders kwetsbare natuur kwijtraken’, reageert de milieuorganisatie.