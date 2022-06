Rabobank vraagt vanaf augustus minder negatieve rente van klant

De rente die klanten met meer dan een ton op hun rekening moeten betalen aan Rabobank wordt lager. De bank volgt de aangekondigde stap van de Europese Centrale Bank (ECB) en zet de rente op min 0,25 procent. Dat is nu nog min 0,5 procent.

Voor klanten met minder dan 100.000 euro op een rekening verandert er niets. Klanten met een spaarrekening ontvangen tot een tegoed van een ton 0,01 procent. Op betaalrekeningen staat de rente bij Rabobank tot een ton op 0 procent.

Als klanten meer spaargeld hebben dan 100.000 euro moeten ze dus rente betalen aan de bank. Dat hebben de meeste banken ingesteld omdat zij ook geld kwijt zijn om hun geld bij de ECB te stallen. Dat deed Rabobank met tegenzin, laat topman Wiebe Draijer weten. ‘We vinden negatieve rente een onwenselijk verschijnsel voor onze klanten en voor de economie als geheel. Het financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn.’

Rabobank is de eerste grootbank in Nederland die aan de negatieve rentes sleutelt. ING liet in België eerder deze week weten de negatieve rente voor particuliere spaarders af te schaffen. Voor Nederland kon ING nog geen aanpassing van het beleid aankondigen.