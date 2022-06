Stikstofprobleem grootst in Gelderse Vallei en Brabant

Het halveren van de stikstofuitstoot zal in gebieden tot grootscheepse veranderingen leiden, bevestigt de natuuranalyse van het ministerie van Landbouw. Uit die analyse blijkt dat in de Gelderse Vallei, vlak naast de Veluwe, de stikstofuitstoot met 58 procent omlaag moet. En ook voor Noord-Brabant, de provincie met de hoogste stikstofuitstoot, ligt een enorme klus.

In Limburg moet de stikstof meer dan gehalveerd worden. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde de ‘richtinggevende doelstellingen’ per gebied vrijdag naar de Tweede Kamer. Ze zijn ingrijpend voor voornamelijk boeren. Volgens het RIVM komt 45 procent van de stikstofneerslag uit de agrarische sector. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten, of op een andere manier hun uitstoot fors moeten verminderen.