Persoonlijke ontmoeting Chinese en Amerikaanse defensieminister

De Chinese en Amerikaanse ministers van Defensie, Wei Fenghe en Lloyd Austin, hebben elkaar vrijdagmiddag voor het eerst persoonlijk ontmoet. Het kwam daarvan tijdens de zogenoemde Shangri-La -dialoog in Singapore, waar vertegenwoordigers van 28 landen rond de Stille Oceaan jaarlijks praten over veiligheidskwesties. Over de inhoud van hun onderhoud onder vier ogen zijn geen mededelingen gedaan.

Volgens de South China Morning Post spraken Wei en Austin een half uur langer dan gepland met elkaar. Beijing en Washington liggen over van alles en nog wat met elkaar overhoop, van de militaire activiteiten in de Zuid-Chinese Zee tot Taiwan en de oorlog in Oekraïne. De Amerikanen proberen tijdens de driedaagse veiligheidsconferentie tegenwicht te bieden voor de de groeiende Chinese invloed in de regio en de banden met Aziatische bondgenoten aan te halen.

Wei en Austin zaten nog niet eerder tegenover elkaar. Ze spraken elkaar in april voor het laatst telefonisch. Wei waarschuwde hem bij die gelegenheid voor onderschatting van de Chinese vastberadenheid of competentie de nationale belangen en waardigheid te verdedigen.