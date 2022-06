Russische centrale bank verlaagt rente opnieuw

De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief voor de vierde keer op rij in korte tijd verlaagd. Met de renteverlagingen hoopt de bank de door westerse sancties getroffen Russische economie te ondersteunen en de waarde van de roebel te drukken.

Op 26 mei werd de rente ook al verlaagd na een noodvergadering van de Russische centrale bank. Die vergadering werd gehouden om de sterke opmars van de Russische roebel af te remmen. Het rentetarief ging toen omlaag van 14 naar 11 procent. De bank liet destijds al weten dat de deur openstaat voor verdere verlagingen.

De rente is nu verder teruggeschroefd tot 9,5 procent. Economen hadden vooraf gerekend op een verlaging van de rente tot 10 procent. In een verklaring geven de Russische centrale bankiers opnieuw aan dat verdere renteverlagingen op tafel liggen bij de komende vergaderingen.

Eind februari werd de rente in Rusland nog ruim verdubbeld naar 20 procent om de koersval van de roebel en de hoge inflatie in het land tegen te gaan. De roebel verloor toen maar liefst 40 procent van zijn waarde door de westerse sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïne op 24 februari. Nu is de rente weer terug op het niveau van voor de oorlog.