Shanghai weer grotendeels in lockdown

Shanghai gaat dit weekend weer grotendeels in lockdown. De autoriteiten in de Chinese metropool hebben aangekondigd massaal te gaan testen en besloten vrijdag de beperkende maatregelen uit te breiden naar een gebied waar ruim 15 miljoen mensen wonen. Shanghai wil dit weekend PCR-tests uitvoeren bij zo’n 23 miljoen mensen.

Donderdag werd een lockdown voor 2,7 miljoen mensen in het stadsdeel Minhang ingevoerd, maar omdat er vijf nieuwe coronabesmettingen zijn geconstateerd gaan ook stadsdelen als Yangpu, Putuo, Fengxian, Qingpu and Changning op slot. In totaal testten elf mensen in Shanghai positief op het coronavirus. In heel China kwamen er 73 infecties bij.

De coronaregels werden vorige week grotendeels ingetrokken. China heeft een beleid met als doelstelling ‘zero-covid’: mensen die positief testen op het virus worden direct geïsoleerd, net als mensen met wie zij contact hebben gehad.