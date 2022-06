Brand in Zuid-Spanje onder controle

De natuurbrand niet ver van de badplaats Marbella in de toeristische regio Costa del Sol in Zuid-Spanje is onder controle, melden Spaanse media.

De brand begon woensdag op de hellingen van de Pujerra-berg in de buurt van de gemeenten Benahavis, Pujerra en Juzcar. Temperaturen van boven de 30 graden en windsnelheden van 40 kilometer per uur wakkerden het vuur aan. Ongeveer 2500 mensen werden vanwege een bosbrand geëvacueerd. De brand heeft minstens 2000 hectare land verwoest en drie brandweerlieden liepen verwondingen op.

Dezelfde bergketen werd in september ook al getroffen door een bosbrand. Toen werd in enkele dagen ongeveer 9000 hectare bos en struikgewas in de as gelegd.