Kuipers vindt opleving coronabesmettingen ‘niet verontrustend’

De opleving van het aantal coronabesmettingen en ‘enige toename van het aantal mensen dat zodanig ziek wordt dat ze ziekenhuishulp nodig hebben’, is volgens zorgminister Ernst Kuipers ‘op dit moment niet verontrustend’.

‘We hebben het eerder gezien’ dat af en toe meer mensen besmet worden met het virus, aldus Kuipers. Op de vraag of hij verwacht dat er een zomergolf aankomt, zegt hij: ‘ik hoop het niet’.

Het is volgens hem vooral ‘zaak om het continu in de gaten te houden, en dat is wat het RIVM nu ook doet’.