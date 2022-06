Onderzoek: zzp’ers somberder over financiën door inflatie

Door de hoge inflatie zijn zzp’ers somberder geworden over hun eigen financiën dan tijdens de coronapandemie. Een op de drie zzp’ers geeft nu een lager rapportcijfer voor zijn huidige financiële situatie dan een jaar geleden. Slechts 21 procent is positiever geworden over de eigen financiën. Dat meldt onlinebank Knab op basis van een onderzoek onder ruim 1500 ondernemers.

Zes op de tien zzp’ers zegt last te hebben van de huidige hoge inflatie. Net als andere consumenten kampen ze met prijsstijgingen voor boodschappen, brandstof en energie. Maar voor bepaalde ondernemers komen daar vanwege hun werk extra kosten bovenop. Vooral ondernemers die producten moeten inkopen en die veel op de weg zijn, hebben last van de inflatie.

Winkeliers, kappers, restauranthouders en bouwondernemers zien hun inkoopprijzen hard stijgen. Ook chauffeurs en ondernemers in de thuiszorg die veel onderweg zijn om cliënten te bezoeken kampen met hogere kosten. In die sectoren waren de winstmarges al klein en door de huidige recordprijzen aan de pomp blijft er voor velen van hen nu nauwelijks wat over.

Vertrouwen in de toekomst

Hoewel het logisch lijkt om die hogere kosten door te berekenen aan de klant, zijn veel ondernemers daar huiverig voor. Slechts vier op de tien zzp’ers hebben hun uurtarief of verkoopprijzen de afgelopen tijd verhoogd, met gemiddeld 5 procent. De meerderheid doet dat niet uit vrees om zichzelf uit de markt te prijzen en opdrachten of klanten te verliezen.

Ondernemers in de minder goed betaalde sectoren worden daarbij onevenredig hard geraakt door de hoge inflatie. Dit komt doordat de doorgaans goedbetaalde ICT’er of financieel adviseur minder benzine verbruikt dan zorgondernemers of chauffeurs.

Het merendeel van de zzp’ers heeft wel vertrouwen in de toekomst. Vier op de tien denken dat hun financiële situatie de komende twaalf maanden verbetert, waarbij vooral ondernemers in de goedbetaalde sectoren optimistisch zijn. Twee op de tien verwachten juist dat ze er volgend jaar slechter voor staan.