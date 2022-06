Jetten: Nederland moet de bus en trein 'herontdekken' na corona

Een autoloze zondag, zoals het Internationaal Energie Agentschap bepleit, komt er voorlopig niet in Nederland. Maar het is wel de bedoeling dat Nederlanders "het openbaar vervoer weer even herontdekken" na de coronacrisis, zegt energieminister Rob Jetten. "Op dit moment, met de huidige prijzen aan de pomp, zijn veel reizen met het ov beter te doen qua dan met de auto."

Hij wijst erop dat veel bussen en treinen lang niet zo vol zitten als voor de coronacrisis. Dit terwijl het volgens Jetten "heel verstandig is" voor het openbaar vervoer te kiezen, nu we "de komende tijd met minder fossiele energie aan de slag moeten" als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Pas als er "echt tekorten" ontstaan, gaat de overheid mensen met verdergaande maatregelen aanmoedigen in de bus, trein of tram te stappen, zoals met een autoloze zondag. "Mocht dat nodig zijn, op een gegeven moment, dan overwegen we alle maatregelen", aldus Jetten.