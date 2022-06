Energie Beheer Nederland: vooral zorgen om betaalbaarheid energie

Huishoudens maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid van energie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de ingestelde sancties tegen Rusland. Duurzaamheid lijkt daarentegen een stuk minder belangrijk. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) onder ruim duizend Nederlanders.

Ruim de helft van de ondervraagden noemde betaalbaarheid het grootste punt van zorg. Daarnaast was de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van energieleveringen een veel genoemd aspect. Dat komt vooral door de perikelen rond de gasleveringen door Rusland aan Europa en de angst dat huishoudens straks misgrijpen. Duurzaamheid bleef ver achter.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 71 procent van de ondervraagden vindt dat we geen gas meer uit Rusland moeten importeren. Als alternatief werd naar Groningen gewezen waar nog gas in de grond zit. Maar dan moeten de Groningers daarvoor wel ruimhartig worden gecompenseerd.

Een groot deel van de ondervraagden is ook bereid meer te betalen voor gas, als we daarmee onafhankelijk van Rusland kunnen worden. Een kwart van de geënquêteerden is zelfs bereid te accepteren dat er dan op sommige dagen geen aardgas beschikbaar is als we daarmee zonder Russisch gas kunnen.