AEX in de min, markten in afwachting van inflatiecijfer VS

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met verlies aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. Beleggers zijn in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Daaruit moet naar voren komen of de geldontwaarding enigszins onder controle is of dat de Amerikaanse centralebankenkoepel harder moet ingrijpen.

De AEX noteerde kort na de openingsbel 1 procent lager op 692,87 punten. Just Eat Takeaway was de sterkste stijger met een winst van 3,7 procent na geluiden dat investeerder Apollo op zijn Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub zou azen. Verder stond ook verlichtingsbedrijf Signify (plus 2 procent) bij de winnaars. Het fonds profiteerde van een adviesverhoging door analisten van Citi.

Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan in de AEX met een verlies van 3,4 procent. Verzekeraar Aegon en vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield stonden ook bij de sterkste zakkers. Verder was er aandacht voor Shell (min 1,5 procent). Medewerkers van een Australisch lng-platform van het olie-en gasconcern legden het werk neer in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. De betreffende installatie Prelude heeft de capaciteit om 3,6 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas per jaar te produceren.

Accell

In de MidKap ging fietsenfabrikant Accell aan kop met een winst van 1,3 procent. Onderaan stonden ingenieursbureau Arcadis en Aperam met verliezen tot 1,9 procent. Air France-KLM verloor 0,3 procent. De luchtvaart weet de laatste tijd nadrukkelijk de aandacht op zich gericht door de problemen bij luchthavens en maatschappijen als gevolg van personeelstekorten. Medewerkers van de Britse prijsvechter easyJet in Berlijn legden op vrijdag het werk neer. Ze zijn ontevreden over de cao-onderhandelingen. Het aandeel easyJet verloor in Londen 1,5 procent.

Verder publiceerde afvalverwerkingsbedrijf Renewi (min 0,4 procent) zijn jaarverslag. Het bedrijf noemde daarin de beschikbaarheid van energie, zowel stroom als brandstoffen, een van de risico’s waar het bedrijf mee te maken kan krijgen.

De FTSE-index in Londen noteerde in de vroege handel 0,6 procent lager. In Parijs en Frankfurt stonden minnen tot 0,9 procent op de borden. Beleggers kauwden ook nog wat na op de rentevergadering van de Europese Centrale Bank. Die kondigde donderdag aan volgende maand voor het eerst in jaren de rente te willen verhogen, om daarmee de inflatie te beteugelen.

De euro was 1,0631 dollar waard, tegen 1,0663 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 120,88 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper op 122,41 dollar per vat.