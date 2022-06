Vijftal opgepakt in zaak met ‘dringend’ gezochte tassen Nijmegen

In de zaak rond de gedumpte tassen en zakken waar de politie in Nijmegen eerder deze week dringend naar op zoek was, zijn vijf verdachten aangehouden. Dat meldt de politie vrijdag. De tassen zijn ‘ondanks intensief zoeken’ niet aangetroffen.

Woensdag meldde de politie ‘dringend op zoek’ te zijn naar een of meer tassen of zakken die door vier verdachten op de vlucht zouden zijn gedumpt in Nijmegen. De politie benadrukte dat mensen in Nijmegen direct moesten bellen en de spullen niet moesten aanraken. ‘Het kan zijn dat er zaken in de tas zitten die gevaarlijk kunnen zijn, maar bij het aanraken kunnen ook sporen gewist worden’, aldus de politie toen.

Wat er precies in de tassen zou zitten, meldde de politie niet. Ook wilde ze op dat moment verder niets meer zeggen over de verdachten en eventuele arrestaties.

Vrijdagochtend laat de politie weten dat in verband met een politieonderzoek in Amsterdam dinsdagavond in de omgeving van Nijmegen een achtervolging plaatsvond. Agenten wilden die avond een gestolen auto met valse kentekenplaten laten stoppen. In de auto zaten vier mensen. De auto werd rond middernacht aangetroffen in Nijmegen, de verdachten waren te voet ervandoor gegaan. Ongeveer een uur later konden de inzittenden, mede dankzij getuigen, worden aangehouden in Nijmegen. Op basis van getuigenverklaringen dacht de politie dinsdagnacht dat de verdachten op hun vlucht een of meer tassen hadden gedumpt in de Gelderse stad.

Later woensdag werd in Amsterdam een vijfde verdachte aangehouden. Alle vijf aangehouden mannen, Amsterdammers van 20, 22, 24 en 25 jaar, worden verdacht van het voorbereiden van een misdrijf en heling van een gestolen auto. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachten zitten in beperkingen, en de politie zegt daarom nu niet meer informatie te kunnen delen.