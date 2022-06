Nieuw college Rotterdam telt slechts één vrouw

In het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Rotterdam, dat vrijdagmiddag door informateur Wouter Koolmees wordt gepresenteerd, neemt slechts één vrouwelijke wethouder zitting. Namens D66 is dat Chantal Zeegers, die de post klimaat, bouwen, wonen op zich neemt. De vier coalitiepartijen bezetten 25 van de 45 zetels in de raad.

De verdeling van de posten werd deze week al bekend. De grootste partij Leefbaar Rotterdam krijgt drie wethouders. Dat zijn Robert Simons (haven, economie, bestuur), Gerben Vreugdenhil (financiën en grote projecten waaronder Feyenoord-City) en Maarten Struijvenberg (zorg).

De andere coalitiepartijen VVD, D66 en DENK leveren elk twee wethouders. Huidig wethouder Vincent Karremans neemt namens de VVD de post handhaving, buitenruimte en mobiliteit op zich. Zijn partijgenoot Tim Versnel krijgt de post werk en inkomen en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

Naast Zeegers keert huidig wethouder Said Kasmi namens D66 terug op de post onderwijs, cultuur en evenementen. Nieuwkomer DENK, die voor het eerst in Nederland wethouders gaat leveren, krijgt met lijsttrekker Faouzi Achbar de portefeuille welzijn, samenleven en sport. De post armoede, schuldhulp en taal komt in handen van Enes Yigit.

Over de inhoud van het collegeakkoord is tot nu toe nauwelijks iets naar buiten gekomen. Duidelijk is wel dat Rotterdam zorgvuldig met het geld moet omspringen en dat niet alle wensen van de coalitiepartijen ingewilligd kunnen worden. Heet hangijzer is hoe de stad om zal gaan met de (jeugd)zorg. Ook verduurzaming, mobiliteit en huisvesting staan hoog op de agenda bij de partijen.

Met de samenstelling van het college steekt Rotterdam wat schril af bij Amsterdam. Daar zijn zes van de negen wethouders vrouw.