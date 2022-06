Twee werknemers van een snoepfabriek van Mars M&M in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn donderdag in een tank vol chocolade gevallen. Volgens CNN moesten hulpdiensten een gat in de tank snijden om de twee eruit te krijgen.

Beide werknemers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn en hoe het ongeluk in de fabriek in de plaats Elizabethtown heeft kunnen gebeuren is niet bekend.