Beurzen New York in het rood, vaccinmaker Novavax hard omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met dieprode cijfers gesloten. Biotechnoloog Novavax ging fors onderuit na berichten dat toezichthouder FDA langer de tijd kan nemen voor goedkeuring van het coronavaccin van het bedrijf. Verder ging de aandacht op Wall Street uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die aangaf in juli de rente voor het eerst sinds 2011 te verhogen. Ook werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat vrijdag komt. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank is al bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.