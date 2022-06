Ook Nederlanders vast in buitenland door situatie Eindhoven

De urenlange afsluiting van de terminal van Eindhoven Airport vanwege een mogelijke vuurwapenvondst heeft ertoe geleid dat ook mensen zijn komen vast te zitten in het buitenland. Doordat vluchten werden geschrapt, konden de geplande retourvluchten ook niet doorgaan. Voor deze passagiers geldt dat ze later dan gepland naar Nederland komen, mogelijk enkele dagen.

Transavia laat weten dat het twee vluchten naar Ibiza en het Poolse Krakau heeft moeten schrappen. Een woordvoerster van Transavia spreekt van overmacht. ‘Helaas zijn onze passagiers hier de dupe van geworden.’ Volgens Transavia gaat het om 129 mensen in Krakau. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat op Ibiza.

Op de luchthaven werd in de handbagage van een passagier een voorwerp gevonden ‘dat op een vuurwapen leek’, zei de marechaussee eerder op de donderdag. Zeker tien vertrekkende vluchten werden geschrapt. Even voor 18.00 uur meldde Eindhoven Airport dat de terminal weer open is.

Online omboeken

De luchthaven vroeg passagiers van wie de vlucht werd geannuleerd naar huis te gaan om daar online om te boeken. Op beelden was te zien dat het erg druk was op Eindhoven Airport en dat er ook buiten veel passagiers stonden te wachten.

Later zei een woordvoerder van de marechaussee dat geen sprake was van een dreigende situatie en dat vrijwel zeker toch geen vuurwapen was aangetroffen. Volledig uitsluitsel kon de zegsman daarover nog niet geven, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.