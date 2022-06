Poetin wil net als Peter de Grote ‘Russische landen terugwinnen’

‘Peter de Grote voerde 21 jaar lang de Grote Noordelijke Oorlog’, zei Poetin. ‘Het leek alsof hij in oorlog was met Zweden en hen iets afnam. Hij nam hen niets af. Hij pakte terug wat van Rusland was’, zei hij in Sint-Petersburg na een bezoek aan een tentoonstelling over Peter de Grote.

Later op de donderdag vergeleek hij op de Russische televisie de huidige oorlog in Oekraïne met de campagne van Peter de Grote in Zweden. ‘Blijkbaar is het ook nu aan ons om terug te pakken wat van Rusland is. En als we ervan uitgaan dat deze waarden de basis van ons bestaan ​​vormen, zullen we zeker slagen in onze doelen.’

Oekraïne

Peter de Grote, een autocratische vernieuwer die bewonderd wordt door zowel liberale als conservatieve Russen, regeerde 43 jaar (1682-1725) over Rusland en gaf zijn naam aan een nieuwe hoofdstad, Sint-Petersburg. Hij liet de stad, de geboorteplaats van Poetin, bouwen op land dat hij op Zweden had veroverd, voornamelijk moerasgrond aan de Oostzeekust. Het project kostte tienduizenden lijfeigenen het leven, maar bezorgde Peter wel zijn gewenste ‘venster naar Europa’.

Voorafgaand aan Poetins bezoek aan de tentoonstelling zond de staatstelevisie een documentaire uit waarin de president Peter de Grote prees als een harde militaire leider, die het leger moderniseerde en de marine uitbouwde. Zo kon hij het Russische grondgebied uitbreiden ten koste van Zweden en het Ottomaanse rijk.

Het was niet voor het eerst dat Poetin in het openbaar zijn fascinatie voor de Russische geschiedenis de vrije loop liet. Zo publiceerde hij in juli 2021 een essay van bijna 7000 woorden, getiteld: Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners. Daarin betoogde hij dat Rusland en Oekraïne één natie zijn, die kunstmatig verdeeld is.