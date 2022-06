Nieuwste werk Tentije: Vakkundig gebruik van poëtische technieken

Wat maakt poëzie mooi, interessant of ontroerend? Op grond waarvan kun je zeggen dat een gedicht goed is? Iedereen die weleens poëzie leest, zal de ervaring hebben dat een tekst je soms helemaal niets zegt terwijl hetzelfde gedicht je op een andere leeftijd of in andere omstandigheden enorm kan raken. Daarin verschilt poëzie niet van romans of van muziek. Zijn er objectieve maatstaven voor de beoordeling van een gedicht, een waardering die meer is dan de persoonlijke smaak?

Jaren geleden schreef Rutger Kopland: ‘Ga nu maar liggen liefste in de tuin,/ de lege plekken in het hoge gras, ik heb/ altijd gewild dat ik dat was, een lege/ plek voor iemand, om te blijven.’

Ik vind het een prachtig beeld dat mij altijd is bijgebleven, maar wellicht haalt iemand anders er de schouders bij op. Wie een beeldspraak geslaagd of origineel noemt, zegt hoe dan ook iets over de eigen voorkeuren.

vakmanschap

Het hanteren van poëtische middelen is evenmin bepalend. Rijm kan geforceerd aandoen en het gebruik van bijvoorbeeld herhaling kan bij de een heel erg binnenkomen maar bij een ander vooral irritatie oproepen. Het is, kortom, niet gemakkelijk om met sluitende argumenten te komen waarom een bepaald gedicht in objectieve ..

