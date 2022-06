VVD, CDA en CU: meer stoken kolencentrales moet optie zijn

Het mag volgens de drie coalitiepartijen VVD, CDA en de ChristenUnie geen taboe meer zijn dat kolencentrales weer meer kunnen stoken, zeggen zij in een debat in de Tweede Kamer. Daarmee willen ze een mogelijke energiecrisis voorkomen, mocht er niet genoeg gas zijn. Maar coalitiegenoot D66 is allesbehalve enthousiast.

Nu mogen centrales nog maar 35 procent van hun maximale capaciteit stoken. Daarmee wil het kabinet voldoen aan het Urgenda-vonnis, dat stelt dat Nederland 25 procent minder CO2 mag uitstoten ten opzichte van 1990.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens vindt dat de maatregel om kolencentrales weer aan te zetten in ieder geval als ‘back-up op tafel moet liggen’. De ChristenUnie sluit zich daarbij aan. Het verder opschalen van kolencentrales is iets ‘dat we onder ogen moeten zien’, aldus Kamerlid Pieter Grinwis. Ook CDA’er Henri Bontenbal wil van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) weten of hij bereid is de maximale capaciteit van kolencentrales te verhogen.

D66 verzet zich tegen het plan, net zoals de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Volgens Raoul Boucke (D66) is het opschalen alleen mogelijk als er andere CO2-verlagende maatregelen worden genomen. ‘Naast de energiecrisis is er ook een klimaatcrisis.’ Ook is het opschalen volgens hem nu nog niet aan de orde: hij wil eerst dat meer wordt ingezet op besparing.