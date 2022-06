Franse scholier (14) verdacht van moord op leeftijdgenote

Een 14-jarige scholier is in het zuidoosten van Frankrijk aangehouden wegens het doodsteken van zijn even jonge vriendin. Haar lichaam werd vroeg in de ochtend gevonden achter een dorpsschool in Clessé in de buurt van Mâcon. Het lichaam vertoonde tientallen steekwonden en meerdere andere verwondingen zoals een gebroken neus. Het vermoedelijke moordwapen, een mes, zat nog in haar nek. Volgens Franse media hadden de twee een relatie en hadden ze op de nacht van de steekpartij met elkaar afgesproken. De jongen heeft na zijn aanhouding de moord tegenover rechercheurs bekend.

De scholiere was woensdagavond nog thuis, maar haar ouders bemerkten donderdagmorgen dat ze de woning in het achthonderd inwoners tellende Clessé verlaten had. Een dorpeling vond later het lijk. De politie onderzoekt de zaak met verbijstering. Over het motief is niets bekend. De jongen had nog nooit problemen met justitie gehad, maar hij zou begin dit jaar geleden hebben onder huiselijk geweld, gepleegd door zijn vader. Het slachtoffer was een goede en gewaardeerde scholiere zonder noemenswaardige problemen.