IMF snijdt waarschijnlijk verder in groeiverwachting economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat zijn groeiverwachting voor de wereldeconomie volgende maand waarschijnlijk nog verder verlagen, onder meer vanwege de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft een woordvoerder van het IMF aangegeven. In april werd de prognose al verlaagd naar 3,6 procent, van een eerder voorspelde 4,4 procent.

Naast de impact van de oorlog in Oekraïne wijst woordvoerder Gerry Rice van het IMF ook op de hoge inflatie en een sterker dan verwachte afzwakking van de Chinese economie door de coronalockdowns in het land. Hij zegt dat de wereldeconomie steeds trager groeit en dat in verschillende landen zelfs een recessie kan optreden. Volgens Rice is er een soort samenvloeiing van crises in de wereld. Het IMF komt in juli met nieuwe ramingen naar buiten.

Eerder deze week verlaagde de Wereldbank zijn groeivoorspelling voor de wereldeconomie van 3,2 procent naar 2,9 procent. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelde haar verwachting deze week neerwaarts bij naar 3 procent, van een eerder voorspelde 4,5 procent.