Senator: ambtenaren op non-actief na kritiek op Omgevingswet

Een aantal ambtenaren en zelfstandigen (zzp’ers) die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken werken aan de Omgevingswet, is op non-actief gesteld of zit ziek thuis. Zij zijn zwaar onder druk gezet en geïntimideerd. Kritiek op de Omgevingswet moesten zij voor zich houden, of ontwikkelingen te rooskleurig schetsen. Dat stelt het Eerste Kamerlid Saskia Kluit (GroenLinks), bij wie deze mensen zich hebben gemeld.

Met andere senaatsfracties maakt ze zich hier niet alleen grote zorgen over, maar vraagt zich ook af of de informatie die de senaat tot nu toe over de Omgevingswet heeft gekregen, wel klopt. Op basis van die informatie moet de Eerste Kamer straks stemmen over de invoeringsdatum van de Omgevingswet; die de grootste wetgevingsoperatie sinds eind jaren veertig van de vorige eeuw wordt genoemd. Een deel van de senaat vreest dat ze een besluit moeten nemen op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

In de Omgevingswet worden alle wetten en regels voor de leefomgeving en ruimtelijke ordening gebundeld en vereenvoudigd. De invoering van de wet is al een paar keer uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Ruimtelijke Ordening (Binnenlandse Zaken) wil van geen uitstel meer weten.

Angst

Kluit weet niet of de vijf meldingen het topje van de ijsberg zijn. Van een aantal melders heeft ze begrepen dat ook anderen onder druk zijn gezet of geïntimideerd, maar zich niet durven te melden uit angst om nooit meer door de overheid voor opdrachten te worden ingehuurd. ‘Mensen moeten zich vrij voelen om eerlijk te zeggen hoe het ervoor staat’, vindt Kluit. Dat geldt niet alleen bij de Omgevingswet, maar altijd en overal. ‘Er moet altijd ruimte zijn om legitieme bezwaren te kunnen uiten.’

Minister De Jonge heeft geen signalen ontvangen, liet hij de Eerste Kamer eerder weten. Secretaris-generaal (sg) Maarten Schurink van Binnenlandse Zaken heeft na een gesprek met Kluit toegezegd binnen de organisatie gesprekken te gaan voeren over de manier waarop mensen die kritiek hebben, worden behandeld.

Senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren heeft eerder donderdag een meldpunt geopend, waar iedereen zich kan melden die onder druk zijn gezet om kritiek op de Omgevingswet niet openlijk te melden, of werden gedwongen de Kamer misleidende informatie te geven over de voortgang van een cruciaal onderdeel van de Omgevingswet; het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hij heeft hiervoor zijn mailadres opengesteld.