Kaag tuigt team op om zwakke boekhouding overheid te verbeteren

Om de boekhouding van de overheid weer op orde te brengen, tuigt ministers Sigrid Kaag een ‘taskforce’ op. Die moet zorgen dat het kabinet weer teruggaat naar degelijk financieel beleid en een ordentelijk begrotingsproces. Het speciale team is nodig omdat de Rekenkamer voor het derde jaar op rij zorgen uitte over het beheer van en de verantwoording over de overheidsuitgaven.

Bijna 5 procent van de verplichtingen die de rijksoverheid in 2021 aanging, is onduidelijk of ze regelmatig zijn, oordeelde de Rekenkamer vorige maand op Verantwoordingsdag. Kaag beloofde al verbetering, en sprak donderdag tegenover de Tweede Kamer van een ‘koersverandering’ die zij inzet. De schatkistbewaarder gaf wel direct een waarschuwing: ‘Ik durf niet te garanderen dat alles is opgelost volgend jaar.’

Een groot deel van de uitgaven die niet goed verantwoord zijn, zijn niet op tijd aan de Kamer voorgelegd, benadrukt Kaag. Ook speelde vorig jaar de coronacrisis nog een grote rol, maar dat is volgens de bewindsvrouw geen excuus. Ze wil weer terug naar financieel beheer waar ‘de uitzondering weer de uitzondering is’.